Станцию «Апрелевка» планируют реконструировать и ввести в состав МЦД-4 до конца сентября

Станцию «Апрелевка» Киевского направления Московской железной дороги намерены реконструировать до конца сентября 2021 года. Она войдёт в состав будущего МЦД-4.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На станции стартовал завершающий этап работ. Строители приступили к остеклению фасада пассажирского вестибюля-конкорса, а также к обустройству схода с него на новую платформу №1.

Параллельно в пассажирском вестибюле идут отделочные работы, монтируются потолочные конструкции.

Реконструкция продолжается с 2019 года по специальной технологии без остановки движения поездов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.