Станцию «Апрелевка» планируют реконструировать и ввести в состав МЦД-4 до конца сентября
- ©mos.ru
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
На станции стартовал завершающий этап работ. Строители приступили к остеклению фасада пассажирского вестибюля-конкорса, а также к обустройству схода с него на новую платформу №1.
Параллельно в пассажирском вестибюле идут отделочные работы, монтируются потолочные конструкции.
Реконструкция продолжается с 2019 года по специальной технологии без остановки движения поездов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве стартовал второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчёвская — Курская.