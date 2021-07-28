В ОКБ заявили о росте числа автокредитов в Курганской области в первом полугодии

В Курганской области оформили 1858 автокредитов в первом полугодии 2021 года, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

По данным экспертов, аналогичный тренд прослеживается в целом по России. За первые шесть месяцев 2021 года жители страны оформили 416 тыс. автокредитов (+52%).

«Выдачи как в количественном выражении, так и по объёму превосходят не только слабые (из-за локдауна) показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года. С января по июнь россияне одолжили у банков на покупку машин около 433 млрд рублей — на 85% больше, чем годом ранее», — заявили в ОКБ.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.