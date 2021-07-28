В Воронеже возбуждено дело по факту травмирования ребёнка на батуте

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Уголовное дело по факту травмирования четырёхлетней девочки во время спуска с горки надувного батута возбуждено в Воронеже.
В Воронеже возбуждено дело по факту травмирования ребёнка на батуте
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), — сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 12 июля четырёхлетняя девочка получила травму во время спуска с горки надувного батута в одном из торговых центров Воронежа.

Пострадавшая была госпитализирована с переломом позвонков грудного отдела, что предварительно квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка.

Ранее в Воронежской области было возбуждено дело из-за поддельной справки о вакцинации против COVID-19.

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