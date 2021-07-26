В Воронежской области возбуждено дело из-за поддельной справки

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Уголовное дело по факту внесения в единую информационную систему фиктивных сведений о вакцинации против COVID-19 возбуждено в отношении жителя Воронежской области.
В Воронежской области возбуждено дело из-за поддельной справки
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу областного Следственного управления Следственного комитета.

По последним данным, в июне сотрудник Подгоренской районной больницы за незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей внёс в единую государственную информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении жителем Подгоренского района вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На самом деле прививку тот не делал.

Как пишет ФАН, на данный момент следователи производят допрос свидетелей. Продолжаются действия по установлению обстоятельств совершённого преступления.

Ранее стало известно, что с начала года в Москве изъяли более 700 поддельных ковид-сертификатов, возбуждено свыше 60 уголовных дел.

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