С начала года в Москве изъяли более 700 поддельных ковид-сертификатов

Короткая ссылка
В 2021 году правоохранители изъяли в Москве более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено свыше 60 уголовных дел.
С начала года в Москве изъяли более 700 поддельных ковид-сертификатов
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В текущем году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

В Казани, по данным издания «Реальное время», задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить