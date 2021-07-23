С начала года в Москве изъяли более 700 поддельных ковид-сертификатов

В 2021 году правоохранители изъяли в Москве более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено свыше 60 уголовных дел.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В текущем году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

В Казани, по данным издания «Реальное время», задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.