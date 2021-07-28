Умерла экс-руководитель Росздравнадзора

Доктор фармацевтических наук, бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова скончалась на 70-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что она начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Росздравнадзор также выражает соболезнования близким Тельновой.

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