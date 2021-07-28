Умерла экс-руководитель Росздравнадзора

Короткая ссылка
Доктор фармацевтических наук, бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова скончалась на 70-м году жизни.
Умерла экс-руководитель Росздравнадзора
  • ©roszdravnadzor.gov.ru

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что она начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Росздравнадзор также выражает соболезнования близким Тельновой.

Ранее сообщалось, что завлабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук, профессор Олег Балановский утонул в реке в Костромской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить