Умерла экс-руководитель Росздравнадзора
- ©roszdravnadzor.gov.ru
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова», — сказано в сообщении.
Отмечается, что она начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Росздравнадзор также выражает соболезнования близким Тельновой.
Ранее сообщалось, что завлабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук, профессор Олег Балановский утонул в реке в Костромской области.