Онищенко прокомментировал возможные новые меры по борьбе с курением

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Экс-главсанврач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Минздрав намерен проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением.
Онищенко прокомментировал возможные новые меры по борьбе с курением
  • РИА Новости

«Эти меры идут в развитии закона о табакокурении, который, к счастью, был принят нами», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, конкретизация, направленная на содержание вредных веществ, очень важна, поскольку её отсутствие позволяет распространять то, что не является табачным изделием.

Ранее сообщалось, что ведомство намерено проработать вопрос о запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Кроме того, в министерстве планируют проработать введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Как сообщала газета «Известия», заведующая отделением восстановления и реабилитации клиники МЕДСИ в Красногорске Евгения Малыгина рассказала, что курильщикам в период летнего зноя рекомендуется больше находиться в тени, а по возможности отказаться от вредной привычки.

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