В России планируют проработать новые меры по борьбе с курением

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай завил, что министерство намерено проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — заявил замминистра.

Салагай отметил, что в планах ведомства проработка возможности производства стандартных по размеру и обезличенных упаковок изделий для курения. При этом 75% площади упаковок должны будут занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Также ведомство намерено проработать вопрос о запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Кроме того, в министерстве планируют проработать введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

В мае сообщалось, что в России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет.