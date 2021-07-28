Врач рассказал, как поддержать работу нервной системы и мозга с возрастом

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Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как поддержать работу нервной системы и мозга с возрастом.
Врач рассказал, как поддержать работу нервной системы и мозга с возрастом
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«Необходима мыслительная деятельность. Если человек работает, находится в социуме, ему приходится думать, что-то решать. Понятное дело, что мы мыслим и дома, на огороде, но именно в социуме происходит активная мозговая деятельность», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если человек вышел на пенсию, то всё равно можно найти способы быть включённым в общество, например посещать кружки по интересам.

Также Добровольский напомнил о важности полноценного натурального питания и других факторов поддержания работы нервной системы и мозга.

«Не менее важна физическая активность, предотвращение стресса и натуральное правильное питание — оно должно быть полноценным, богатым белками, жирами и углеводами», — сказал он.

Ранее заведующая первым терапевтическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга Наталья Гончар в беседе с «Невскими новостями» дала советы пожилым людям, как уберечься от теплового удара.

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