В Москве зафиксировали снижение числа нарушений масочного режима в общественном транспорте

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Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось за месяц на 10%, заявили в ГКУ «Организатор перевозок».
В Москве зафиксировали снижение числа нарушений масочного режима в общественном транспорте
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«В июне мы выявили более 40 тыс. таких нарушений. В июле месяце мы заметили снижение: на сегодняшний день это 34 тыс. нарушений», — заявила заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева.

Она напомнила, что ответственность за соответствующее нарушение предусмотрена ч. 4 ст. 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Штраф — 5 тыс. рублей.

Ежедневно в рейд выходят 250 сотрудников.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах.

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