В Москве зафиксировали снижение числа нарушений масочного режима в общественном транспорте
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«В июне мы выявили более 40 тыс. таких нарушений. В июле месяце мы заметили снижение: на сегодняшний день это 34 тыс. нарушений», — заявила заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева.
Она напомнила, что ответственность за соответствующее нарушение предусмотрена ч. 4 ст. 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Штраф — 5 тыс. рублей.
Ежедневно в рейд выходят 250 сотрудников.
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