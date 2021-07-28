Эксперты назвали самые необычные вакансии июля в России

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Эксперты сервиса «Работа.ру» назвали самые необычные вакансии июля в России.
Эксперты назвали самые необычные вакансии июля в России
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, в Нижнем Новгороде ищут волочильщика проволоки на производство крепёжных изделий для автопрома, а в Сахалинское морское пароходство требуется матрос.

Во Владивостоке арт-студия предлагает работу костюмеру, который должен уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы, быть коммуникабельным.

Аквариумист требуется в Воронежский океанариум. В Нижнекамске ищут корневщика, которому нужно заниматься мойкой и чисткой овощей. В салоне оптики в Москве нужен оптометрист.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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