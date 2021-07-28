Власти Петербурга рассказали о развитии транспортной инфраструктуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры.

«Развитие городского транспорта требует увеличения соответствующего финансирования. Нам необходима финансовая поддержка федерального центра», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, совместно с РЖД подготовлена комплексная программа интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую сеть, и после реконструкции Санкт-Петербургского ж/д узла пригородные электрички и городской транспорт будут объединены в единую систему.

«Наши предложения были представлены на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое провёл президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Беглов.

Как добавил губернатор, среди других рабочих планов — реализация ряда крупных транспортных проектов, которые касаются аэропортов Пулково и Левашово, морского транспорта, метрополитена, строительства Витебской развязки и широтной магистрали скоростного движения, развития улично-дорожной сети, перевода городского транспорта на новую модель обслуживания пассажиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».