В подмосковном общественном транспорте появились новые скидки

В общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как рассказали в ведомстве, размер скидки составит от 7 до 35%. Чем больше поездок за 30 дней совершит держатель карты, тем больше будет экономия.

«С момента запуска «Тройки» в автобусах «Мострансавто» по карте совершено более 1,5 млн поездок. Жителям области и Москвы удобно оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта», — заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.