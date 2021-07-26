В подмосковном общественном транспорте появились новые скидки

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В общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».
В подмосковном общественном транспорте появились новые скидки
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как рассказали в ведомстве, размер скидки составит от 7 до 35%. Чем больше поездок за 30 дней совершит держатель карты, тем больше будет экономия.

«С момента запуска «Тройки» в автобусах «Мострансавто» по карте совершено более 1,5 млн поездок. Жителям области и Москвы удобно оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта», — заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.

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