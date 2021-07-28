В Крыму завели дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Крыму завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма с марта по апрель 2021 года осуществляли подделку сертификатов пяти гражданам, при этом указанные граждане фактически привиты не были и тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием», — рассказали в ведомстве.

Дело завели по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков, передаёт «Правда.Ру».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.