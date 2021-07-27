В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «МВД Медиа».

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он подозревается в производстве, хранении и перевозке с целью сбыта поддельных медицинских документов», — говорится в сообщении.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейскими установлено, что злоумышленники через один из интернет-сайтов предлагали приобрести поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19.

Впоследствии при обыске в квартире у производителя фальшивок изъяли более 300 бланков сертификатов, а также 20 уже заполненных и готовых к продаже подделок.

По словам задержанного, стоимость одного сертификата составляла 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

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