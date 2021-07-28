В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3,66 млн квадратных метров жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.
«Увеличились объёмы ввода по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — на 0,9 млн кв. м», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, показатель вырос почти на 25%.
Всего в регионе ввели в эксплуатацию 133 многоквартирных дома общей площадью 1,56 млн кв. м и 2,1 — млн в сегменте индивидуального жилищного строительства, передаёт «Радио 1».
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко перечислил факторы, влияющие на удорожание недвижимости в Московской области.