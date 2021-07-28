В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3,66 млн квадратных метров жилья с начала года

В Московской области ввели в эксплуатацию 3,66 млн кв. м жилья за первые шесть месяцев 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«Увеличились объёмы ввода по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — на 0,9 млн кв. м», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, показатель вырос почти на 25%.

Всего в регионе ввели в эксплуатацию 133 многоквартирных дома общей площадью 1,56 млн кв. м и 2,1 — млн в сегменте индивидуального жилищного строительства, передаёт «Радио 1».

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко перечислил факторы, влияющие на удорожание недвижимости в Московской области.