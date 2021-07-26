Риелтор назвал условия роста цен на загородную недвижимость в Подмосковье

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко перечислил факторы, влияющие на удорожание недвижимости в Московской области.

В беседе с «Радио 1» эксперт заявил, что рост цен продолжится в случае, если «инфляция будет раскручиваться».

«С одной стороны, ипотека будет и дальше дорожать. Но при этом покупательная способность населения снижается. По идее, это должно сдерживать рост цен на недвижимость. Но, с другой стороны, сейчас идёт удорожание строительных материалов. Дерево подорожало в три раза, металл подорожал. Если ситуация усугубится, рост цен неминуем. Если же инфляция остановится, роста не будет», — пояснил Власенко.

Как ранее писала газета «Известия», аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы.