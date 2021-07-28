Геронтолог дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

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Доктор биологических наук, руководитель специализированной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Алексей Москалёв дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни.
Геронтолог дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
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«Советы самые простые. Так, стоит отодвинуть последний приём пищи с вечера на более раннее время. Вечерние калории трансформируются в жир. И сон после плотного ужина станет неглубоким», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, желательно избегать перекусов, не есть переработанную или долго хранившуюся еду.

Как считает Москалёв, при соблюдении режима питания, физической активности, труда и отдыха можно прожить в среднем 85 лет с приемлемым самочувствием.

«Однако если мы станем развивать науку о старении, то и 120 лет — не предел», — добавил эксперт.

Ранее врач высшей категории терапевт Лариса Алексеева в беседе с Nation News рассказала, как пожилым людям сохранить здоровье в жаркую погоду.

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