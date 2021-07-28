В Подмосковье в ходе конфликта с посетителем ресторана погиб полицейский

В результате конфликта с нетрезвым посетителем ресторана в подмосковных Химках погиб сотрудник полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

По её словам, ночью 27 июля в Химках произошёл конфликт между одним из местных жителей и незнакомым ему мужчиной. Нетрезвый посетитель заведения ударил в грудь оппонента, который оказался полицейским.

«От полученного удара он упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в местную больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных травм», — рассказала Врадий.

В отношении жителя Химок было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК России). Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

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