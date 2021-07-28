В Петербурге произошёл пожар в ангаре
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Рабочий переулок, дом 2. Одноэтажный, размером 30 на 50 м ангар горит по всей площади», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока нет данных о пострадавших в результате возгорания.
На месте пожара работают 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелась на площади 1,4 тыс. кв. м.