В Петербурге произошёл пожар в ангаре

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В Санкт-Петербурге произошло возгорание в ангаре на площади 1,5 тыс. кв. м.
В Петербурге произошёл пожар в ангаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Рабочий переулок, дом 2. Одноэтажный, размером 30 на 50 м ангар горит по всей площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока нет данных о пострадавших в результате возгорания.

На месте пожара работают 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга  загорелась на площади 1,4 тыс. кв. м

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