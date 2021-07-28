СМИ назвали самые популярные страны у фрилансеров из России

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В 2021 году российские фрилансеры для удалённой работы чаще всего отправлялись в Турцию и ОАЭ.
СМИ назвали самые популярные страны у фрилансеров из России
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные туристических поисковиков. 

Как заявили в сервисе «Купибилет», самой востребованной страной в этом отношении стали Объединённые Арабские Эмираты.

По сравнению с 2019 годом число проданных в это государство авиабилетов выросло на 28%, по сравнению с 2020-м — в девять раз.

В сервисе Aviasales абсолютным лидером назвали Турцию. В эту страну в 2021 году россияне сделали наибольшее число бронирований авиабилетов с долгим периодом пребывания.

Среди других популярных стран, куда билеты в один конец продают чаще, чем туда-обратно, — Грузия, Болгария и Куба, отметили в Aviasales.

Популярность Грузии отметили также и в «Купибилет».

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