Полиция задержала мужчину с похожим на ружьё предметом в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который, по словам местных жителей, гулял по улицам города с предметом, похожим на ружьё.
Полиция задержала мужчину с похожим на ружьё предметом в Екатеринбурге
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По словам представителя регионального правоохранительного ведомства, очевидцы сообщили о мужчине, который прогуливался по улицам Екатеринбурга с предметом, похожим на ружьё.

«Группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу... сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Горелых.

Мужчина был задержан в одной из съёмных квартир в микрорайоне Мичуринский.

На прошлой неделе в Ленинградской области наркоторговец открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории. Сотруднику полиции удалось обезвредить мужчину, ранив его в ногу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить