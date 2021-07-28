Полиция задержала мужчину с похожим на ружьё предметом в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который, по словам местных жителей, гулял по улицам города с предметом, похожим на ружьё.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По словам представителя регионального правоохранительного ведомства, очевидцы сообщили о мужчине, который прогуливался по улицам Екатеринбурга с предметом, похожим на ружьё.

«Группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу... сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Горелых.

Мужчина был задержан в одной из съёмных квартир в микрорайоне Мичуринский.

На прошлой неделе в Ленинградской области наркоторговец открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории. Сотруднику полиции удалось обезвредить мужчину, ранив его в ногу.