Полиция задержала мужчину с похожим на ружьё предметом в Екатеринбурге
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По словам представителя регионального правоохранительного ведомства, очевидцы сообщили о мужчине, который прогуливался по улицам Екатеринбурга с предметом, похожим на ружьё.
«Группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу... сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Горелых.
Мужчина был задержан в одной из съёмных квартир в микрорайоне Мичуринский.
На прошлой неделе в Ленинградской области наркоторговец открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории. Сотруднику полиции удалось обезвредить мужчину, ранив его в ногу.