В Оренбургской области усилили проверки в детских лагерях из-за COVID-19

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Из-за пандемии COVID-19 в загородных детских лагерях Оренбургской области проходят регулярные проверки, осуществляется контроль на всех уровнях заинтересованных ведомств и организаторов отдыха.
В Оренбургской области усилили проверки в детских лагерях из-за COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минсоцразвития. 

Помощь в осуществлении контроля за безопасностью в детских лагерях оказывает межведомственная областная комиссия по отдыху и оздоровлению детей.

«Выявляемые в ходе проверок нарушения устраняются в кратчайшие сроки. За этим установлен жёсткий контроль. Необходимо отметить, что серьёзных нарушений не выявлено, случаев чрезвычайных ситуаций не допущено», — говорится в заявлении Минсоцразвития Оренбургской области.

В июне следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве. 

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева, как сообщает Nation News, ранее дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.

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