В Приамурье эвакуируют совершивший посадку на трассу самолёт

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Совершивший вынужденную посадку на федеральной трассе Р297 «Амур» в Амурской области легкомоторный самолёт Cessna будет эвакуирован.
В Приамурье эвакуируют совершивший посадку на трассу самолёт
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предполагается, что самолёт будет вывезен на автомобильном эвакуаторе после демонтажа крыльев.

«Предварительно, самолёт совершил посадку по метеоусловиям, поэтому дальше продолжить движение не сможет. Самолёту демонтируют крылья и увезут на эвакуаторе», — говорится в публикации.

В Архаринском районе Амурской области ранее обнаружили легкомоторный самолёт, летевший в Читу, на обочине федеральной трассы «Амур».

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