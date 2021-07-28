В Приамурье эвакуируют совершивший посадку на трассу самолёт

Совершивший вынужденную посадку на федеральной трассе Р297 «Амур» в Амурской области легкомоторный самолёт Cessna будет эвакуирован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предполагается, что самолёт будет вывезен на автомобильном эвакуаторе после демонтажа крыльев.

«Предварительно, самолёт совершил посадку по метеоусловиям, поэтому дальше продолжить движение не сможет. Самолёту демонтируют крылья и увезут на эвакуаторе», — говорится в публикации.

В Архаринском районе Амурской области ранее обнаружили легкомоторный самолёт, летевший в Читу, на обочине федеральной трассы «Амур».