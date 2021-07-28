В Амурской области обнаружили легкомоторный самолёт на обочине трассы

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В Архаринском районе Амурской области обнаружили легкомоторный самолёт на обочине федеральной трассы «Амур». По предварительным данным, самолёт совершил жёсткую посадку.
В Амурской области обнаружили легкомоторный самолёт на обочине трассы
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

«В отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение, что самолёт находится на обочине автодороги, на место выехали сотрудники полиции, факт подтвердился», — заявили в МВД.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что обеспечены охрана места происшествия и беспрепятственный проезд транспорта.

16 июля в Томской области самолёт Ан-28 выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

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