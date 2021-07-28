В Петербурге прокомментировали идею строительства новой кольцевой дороги

Депутат петербургского законодательного собрания Денис Четырбок прокомментировал идею строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга.

«Наличие новой магистрали даст определённый экономический эффект, поэтому если город задумывается о перспективах, то, конечно, нужно строить», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

В июне президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что в настоящее время привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».