В Петербурге прокомментировали идею строительства новой кольцевой дороги

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Депутат петербургского законодательного собрания Денис Четырбок прокомментировал идею строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга.
В Петербурге прокомментировали идею строительства новой кольцевой дороги
  • РИА Новости

«Наличие новой магистрали даст определённый экономический эффект, поэтому если город задумывается о перспективах, то, конечно, нужно строить», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

В июне президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что в настоящее время привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».

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