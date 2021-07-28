Пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво вырос на 54%

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За первое полугодие 2021 года пассажиропоток аэропорта Храброво в Калининграде вырос на 54% по сравнению с показателями 2019 года и увеличился в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Отмечается, что Калининград входит в десятку самых востребованных туристических направлений в России.

В то же время пассажиропоток на международных рейсах снизился на 84% по сравнению с данными на 2019 год. Самыми популярными международными направлениями стали рейсы в Минск, Анталью и Каир.

За июнь 2021 года аэропорт Храброво обслужил 441 230 пассажиров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу с фиксированной и сниженной ценой для семей с детьми.

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