Пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво вырос на 54%
Об этом сообщает «Янтарный край».
Отмечается, что Калининград входит в десятку самых востребованных туристических направлений в России.
В то же время пассажиропоток на международных рейсах снизился на 84% по сравнению с данными на 2019 год. Самыми популярными международными направлениями стали рейсы в Минск, Анталью и Каир.
За июнь 2021 года аэропорт Храброво обслужил 441 230 пассажиров.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу с фиксированной и сниженной ценой для семей с детьми.