Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,35 млрд рублей», — уточнил он в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин поручил Минтрансу организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с газетой «Известия» ситуацию с внутренним туризмом.