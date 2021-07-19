Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми
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«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,35 млрд рублей», — уточнил он в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин поручил Минтрансу организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с газетой «Известия» ситуацию с внутренним туризмом.