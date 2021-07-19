Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе.
Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми
  • Pixabay

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,35 млрд рублей», — уточнил он в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин поручил Минтрансу организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с газетой «Известия» ситуацию с внутренним туризмом.

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