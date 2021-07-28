СК назвал причину посадки легкомоторного самолёта на трассе «Амур»

Легкомоторный самолёт Stinson-108 совершил посадку на федеральной трассе «Амур», по предварительной информации, из-за сложных метеоусловий.

Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

Следователи в ходе проверки установили, что 28 июля в дневное время самолёт выполнял полёт в Читу.

«По метеоусловиям самолёт был вынужден осуществить посадку… На борту находился пилот, пассажиров не было», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что самолёт приземлился благополучно, никто не пострадал.

Ранее в МВД сообщили, что в Архаринском районе Амурской области обнаружили легкомоторный самолёт на обочине федеральной трассы «Амур».