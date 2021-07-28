СК назвал причину посадки легкомоторного самолёта на трассе «Амур»
- РИА Новости
Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
Следователи в ходе проверки установили, что 28 июля в дневное время самолёт выполнял полёт в Читу.
«По метеоусловиям самолёт был вынужден осуществить посадку… На борту находился пилот, пассажиров не было», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что самолёт приземлился благополучно, никто не пострадал.
Ранее в МВД сообщили, что в Архаринском районе Амурской области обнаружили легкомоторный самолёт на обочине федеральной трассы «Амур».