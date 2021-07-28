В Подмосковье обработали от борщевика более 6 тысяч гектаров земли

В рамках реализации третьего этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали более 6 тыс. га земли.

Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

«Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля», — заявил глава регионального ведомства Сергей Воскресенский.

По словам министра, до 10 августа в Подмосковье планируется обработать 13 тыс. га. Соответствующие работы уж выполнены на территориях Воскресенска, Подольска и Шатуры.

На прошлой неделе по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в регионе обработали более 12 тыс. га земель.