В Подмосковье обработали от борщевика более 6 тысяч гектаров земли

Короткая ссылка
В рамках реализации третьего этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали более 6 тыс. га земли.
В Подмосковье обработали от борщевика более 6 тысяч гектаров земли
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

«Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля», — заявил глава регионального ведомства Сергей Воскресенский.

По словам министра, до 10 августа в Подмосковье планируется обработать 13 тыс. га. Соответствующие работы уж выполнены на территориях Воскресенска, Подольска и Шатуры.

На прошлой неделе по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в регионе обработали более 12 тыс. га земель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить