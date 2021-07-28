В Подмосковье обработали от борщевика более 6 тысяч гектаров земли
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.
«Третий этап обработки муниципальных земель от борщевика начался в Подмосковье в середине июля», — заявил глава регионального ведомства Сергей Воскресенский.
По словам министра, до 10 августа в Подмосковье планируется обработать 13 тыс. га. Соответствующие работы уж выполнены на территориях Воскресенска, Подольска и Шатуры.
На прошлой неделе по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в регионе обработали более 12 тыс. га земель.