В Подмосковье от борщевика обработали свыше 12 тысяч га земель

По итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье обработали более 12 тыс. га земель, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«По итогам обработано свыше 12 тыс. га поражённых этим сорным растением (борщевиком. — RT) муниципальных и неразграниченных земель», — сообщил Воскресенский в интервью телеканалу «360».

По его словам, наибольшую территорию обработали в городском округе Клин, Можайском городском округе и в Сергиево-Посадском округе.

Министр подчеркнул, что современные механизированные средства помогают быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика.

Отмечается, что эти мероприятия проведены в 50 городских округах Подмосковья.

Ранее около 2,3 тыс. участков проверил земельный контроль Московской области для выявления борщевика. Сорняк нашли более чем в половине случаев.