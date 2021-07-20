В Подмосковье от борщевика обработали свыше 12 тысяч га земель
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«По итогам обработано свыше 12 тыс. га поражённых этим сорным растением (борщевиком. — RT) муниципальных и неразграниченных земель», — сообщил Воскресенский в интервью телеканалу «360».
По его словам, наибольшую территорию обработали в городском округе Клин, Можайском городском округе и в Сергиево-Посадском округе.
Министр подчеркнул, что современные механизированные средства помогают быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика.
Отмечается, что эти мероприятия проведены в 50 городских округах Подмосковья.
Ранее около 2,3 тыс. участков проверил земельный контроль Московской области для выявления борщевика. Сорняк нашли более чем в половине случаев.