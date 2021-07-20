В Подмосковье от борщевика обработали свыше 12 тысяч га земель

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По итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье обработали более 12 тыс. га земель, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
В Подмосковье от борщевика обработали свыше 12 тысяч га земель
  • Pixabay

«По итогам обработано свыше 12 тыс. га поражённых этим сорным растением (борщевиком. — RT) муниципальных и неразграниченных земель», — сообщил Воскресенский в интервью телеканалу «360».

По его словам, наибольшую территорию обработали в городском округе Клин, Можайском городском округе и в Сергиево-Посадском округе.

Министр подчеркнул, что современные механизированные средства помогают быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика.

Отмечается, что эти мероприятия проведены в 50 городских округах Подмосковья.

Ранее около 2,3 тыс. участков проверил земельный контроль Московской области для выявления борщевика. Сорняк нашли более чем в половине случаев.

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