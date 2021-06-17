В Подмосковье проверили 2,3 тысячи участков для выявления борщевика

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Около 2,3 тыс. участков проверил земельный контроль Московской области для выявления борщевика. Сорняк нашли более чем в половине случаев.
В Подмосковье проверили 2,3 тысячи участков для выявления борщевика
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

«Из осмотренных 2300 земельных участков очаги сорняка зафиксированы на 1437 из них, при этом признаки обработки растения есть только на 300», — заявил глава Минэкологии региона, зампред областного правительства Андрей Разин.

Со своей стороны, руководитель Минмособлимущества Наталья Адигамова рассказала, что наибольшее число участков проверили в Мытищах, Волоколамском, Дмитровском, Рузском округах и Егорьевске.

«Земельный контроль данных округов осмотрел почти 1200 участков», — добавили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области от борщевика обработали более 8800 га земель.

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