В Подмосковье проверили 2,3 тысячи участков для выявления борщевика
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.
«Из осмотренных 2300 земельных участков очаги сорняка зафиксированы на 1437 из них, при этом признаки обработки растения есть только на 300», — заявил глава Минэкологии региона, зампред областного правительства Андрей Разин.
Со своей стороны, руководитель Минмособлимущества Наталья Адигамова рассказала, что наибольшее число участков проверили в Мытищах, Волоколамском, Дмитровском, Рузском округах и Егорьевске.
«Земельный контроль данных округов осмотрел почти 1200 участков», — добавили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области от борщевика обработали более 8800 га земель.