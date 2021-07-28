Адвокат сообщила, что на главреда The Insider заведено дело о клевете

В отношении главного редактора The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

«Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское Министерство обороны сливает информацию о сбитом Boieng через нидерландского журналиста», — сказала адвокат, представляющая интересы ван дер Верффа.

Она рассказала, что был подан гражданский иск, который сейчас рассматривается, а также заявление о возбуждении уголовного дела о клевете.

«Была проведена экспертиза, которая установила, что сведения носят порочащий характер. А доказательств того, что Министерство обороны распространяет какую-то информацию через нидерландского журналиста, нет и быть не может», — отметила защитница.

Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Ранее стало известно, что Окружной суд Гааги приостанавливает слушания по делу рейса MH17 до 6 сентября.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.