В «Векторе» назвали возможные сроки завершения пандемии COVID-19

При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всём мире пандемия не закончится в 2022 году, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно», — цитирует РИА Новости Семёнова.

По его словам, при сохранении текущих, «очень низких» темпов вакцинации во всём мире борьба с пандемией коронавируса продолжится и в 2022 году.

Специалист подчеркнул, что пандемия может завершиться гораздо быстрее в том случае, если процесс вакцинации в мире будет ускорен.

Он отметил, что «для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как формируется коллективный иммунитет.