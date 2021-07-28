В «Векторе» назвали возможные сроки завершения пандемии COVID-19
«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно», — цитирует РИА Новости Семёнова.
По его словам, при сохранении текущих, «очень низких» темпов вакцинации во всём мире борьба с пандемией коронавируса продолжится и в 2022 году.
Специалист подчеркнул, что пандемия может завершиться гораздо быстрее в том случае, если процесс вакцинации в мире будет ускорен.
Он отметил, что «для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как формируется коллективный иммунитет.