Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Новосибирскую область и провёл совещание с руководством Главного управления МВД по региону.

Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Колокольцев заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и обсудил с участниками совещания актуальные вопросы служебной деятельности.

Также он обозначил первоочередные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, в том числе в период подготовки и проведения избирательной кампании.

«Министр акцентировал внимание руководителей территориальных органов внутренних дел на районном уровне на необходимости более тесного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и органами власти», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МВД возложил цветы к мемориальному комплексу Памяти сотрудников органов внутренних дел Новосибирской области, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова.