Колокольцев совершил рабочую поездку в Новосибирскую область
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».
Колокольцев заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и обсудил с участниками совещания актуальные вопросы служебной деятельности.
Также он обозначил первоочередные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, в том числе в период подготовки и проведения избирательной кампании.
«Министр акцентировал внимание руководителей территориальных органов внутренних дел на районном уровне на необходимости более тесного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и органами власти», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава МВД возложил цветы к мемориальному комплексу Памяти сотрудников органов внутренних дел Новосибирской области, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Ранее Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова.