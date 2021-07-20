Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу генерал-лейтенанта полиции Андрея Ивановича Храпова, который указом президента от 16 июля 2021 года назначен заместителем министра внутренних дел.

Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

Сообщается, что службу в системе МВД России Андрей Храпов начал более 30 лет назад. На протяжении почти 20 лет он работал в Управлении уголовного розыска столичного Главка. Позже, являясь заместителем начальника ГУУР МВД России, вёл линию борьбы с организованной преступностью.

С 2016 года, после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и передачи её функций министерству, возглавлял профильный Главк. В новой должности Храпов останется его куратором и продолжит заниматься вопросами реализации антинаркотической политики.

Колокольцев отметил, что принципиальное значение имеет укрепление позиций и по другим направлениям.

«Серьёзное внимание прошу уделить противодействию IT-преступности, масштабы распространения которой существенно влияют на криминогенную обстановку. Речь идёт не только о киберхищениях, но и о других противоправных деяниях, совершаемых с применением высоких технологий», — отметил в своём обращении глава МВД.

В июле Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.