Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова

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Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу генерал-лейтенанта полиции Андрея Ивановича Храпова, который указом президента от 16 июля 2021 года назначен заместителем министра внутренних дел.
Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

Сообщается, что службу в системе МВД России Андрей Храпов начал более 30 лет назад. На протяжении почти 20 лет он работал в Управлении уголовного розыска столичного Главка. Позже, являясь заместителем начальника ГУУР МВД России, вёл линию борьбы с организованной преступностью.

С 2016 года, после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и передачи её функций министерству, возглавлял профильный Главк. В новой должности Храпов останется его куратором и продолжит заниматься вопросами реализации антинаркотической политики.

Колокольцев отметил, что принципиальное значение имеет укрепление позиций и по другим направлениям.

«Серьёзное внимание прошу уделить противодействию IT-преступности, масштабы распространения которой существенно влияют на криминогенную обстановку. Речь идёт не только о киберхищениях, но и о других противоправных деяниях, совершаемых с применением высоких технологий», — отметил в своём обращении глава МВД.

В июле Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД России по Магаданской области и Удмуртской Республике.

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