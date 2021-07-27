Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в центре России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождливая погода придёт в центр европейской части России в среду, 28 июля, и сохранится до конца месяца.

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет тёплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца июля.

При этом, по его словам, погода будет «комфортной».

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России.