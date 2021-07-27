HR-эксперт прокомментировал ситуацию на рынке труда на фоне пандемии

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HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов прокомментировал ситуацию на рынке труда на фоне пандемии.
HR-эксперт прокомментировал ситуацию на рынке труда на фоне пандемии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Сейчас много отраслей страдает от недостатка персонала: кто-то ушёл на удалённый режим и не хочет работать по-прежнему в офисе, для кого-то, например для миллениалов, вообще вариант обычной работы не рассматривается. В отличие от более старшего поколения, молодёжь предпочитает работать онлайн и меньше сосредоточена на карьере и заработке, чем те, кому за 30», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, набрать перспективных сотрудников становится сложнее. Вместе с тем, считает Сулейманов, выявить таких работников можно: как правило, они амбициозны, предъявляют к себе повышенные требования, умеют работать в команде.

«Лучшие сотрудники фирмы обычно позитивно относятся к изменениям, даже если большинство работников видят в таких переменах негатив», — сказал эксперт.

Как добавил Сулейманов, мотивация лучших работников — залог их профессионального и личностного роста.

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