Ракетчики ЦВО провели учения в Иркутской области
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Ракетный полк ЦВО использовал новые боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащённые беспилотниками.
В рамках манёвров военные отрабатывают вопросы вывода автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций и их инженерное оборудование.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.