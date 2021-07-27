Ракетчики ЦВО провели учения в Иркутской области

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Военнослужащие Центрального военного округа отбили нападение условных диверсантов на расчёты стратегических ракетных комплексов «Ярс» на учениях в Иркутской области.
Ракетчики ЦВО провели учения в Иркутской области
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ракетный полк ЦВО использовал новые боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащённые беспилотниками.

В рамках манёвров военные отрабатывают вопросы вывода автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций и их инженерное оборудование.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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