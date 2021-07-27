В Москве появится более 750 указателей с данными о героях Великой Отечественной войны

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В Москве в 2021 году появится более 750 указателей с QR-кодами, которые расскажут о героях Великой Отечественной войны.
В Москве появится более 750 указателей с данными о героях Великой Отечественной войны
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

При наведении на указатели камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов свыше 100 героев. Также будет указан кратчайший маршрут к домам, где они проживали, и более чем к 20 памятным местам.

В 2020 году после запуска пилотного проекта было размещено 19 умных указателей к Музею Победы на Поклонной горе, а также к домам, где проживали маршалы-полководцы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на аэродроме Бельбек в Севастополе открыли памятник командующему авиацией войск ПВО СССР Николаю Москвителеву.

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