В Москве построили 130 домов по программе реновации
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
«К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 млн кв. м, из них 107 новостроек передано под заселение», — сказал Бочкарёв.
Он отметил, что идёт строительство 165 домов. Их общая площадь составит 2,5 млн кв. м. В стадии проектирования находится ещё 141 дом на 2,8 млн кв. м.
«Число участников реновации, получивших ключи от новых квартир, уже превысило 35 тыс. человек. Всего же с момента старта программы организовано расселение 43,9 тыс. москвичей из 290 домов», — добавил Бочкарёв.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино.