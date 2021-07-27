В Москве построили 130 домов по программе реновации

С момента старта программы реновации в Москве построили 130 домов для расселения её участников, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 млн кв. м, из них 107 новостроек передано под заселение», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что идёт строительство 165 домов. Их общая площадь составит 2,5 млн кв. м. В стадии проектирования находится ещё 141 дом на 2,8 млн кв. м.

«Число участников реновации, получивших ключи от новых квартир, уже превысило 35 тыс. человек. Всего же с момента старта программы организовано расселение 43,9 тыс. москвичей из 290 домов», — добавил Бочкарёв.

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