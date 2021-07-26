Собянин рассказал о планах по благоустройству трёх районов Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино. Он отметил, что в этом году там будет создана качественная городская среда.
Собянин рассказал о планах по благоустройству трёх районов Москвы
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Об этом сообщает НСН.

«В районе Выхино-Жулебино выполним благоустройство сквера имени Хлобыстова. Приведём в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зелёным за счёт новых деревьев, кустарников и цветников», — рассказал Собянин в блоге на своём сайте.

По словам мэра, ряд проектов будет реализован также в Люблине и Марьине.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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