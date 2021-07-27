Эксперт в области информационной безопасности дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах.

«Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может даже выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, алгоритм в том, что человек якобы выигрывает большую сумму и для её получения требуется заплатить комиссию.

Как отметил Власов, нужно более скептично относиться к возможности получения лёгких денег, никогда не переходить на сайты по ссылкам.

Со своей стороны, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с «Радио 1» напомнил, что «всегда нужно включать мозги».

«Мошенники действуют либо с позитивным мотивом, когда сообщают о якобы выигрыше в лотерею, либо с отрицательным, когда вам звонят якобы из следственного комитета или прокуратуры. Самая известная схема — когда злоумышленники представляются сотрудниками банка», — сказал он.

Эксперт призвал граждан быть более бдительными.

Ранее в Сбербанке рассказали о новом способе кражи денег россиян, при котором мошенники используют мессенджеры.