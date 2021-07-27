Эксперт в области информационной безопасности дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества

Короткая ссылка
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах.
Эксперт в области информационной безопасности дал рекомендации по защите от нового вида мошенничества
  • © РИА Новости

«Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может даже выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, алгоритм в том, что человек якобы выигрывает большую сумму и для её получения требуется заплатить комиссию.

Как отметил Власов, нужно более скептично относиться к возможности получения лёгких денег, никогда не переходить на сайты по ссылкам.

Со своей стороны, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с «Радио 1» напомнил, что «всегда нужно включать мозги».

«Мошенники действуют либо с позитивным мотивом, когда сообщают о якобы выигрыше в лотерею, либо с отрицательным, когда вам звонят якобы из следственного комитета или прокуратуры. Самая известная схема — когда злоумышленники представляются сотрудниками банка», — сказал он.

Эксперт призвал граждан быть более бдительными.

Ранее в Сбербанке рассказали о новом способе кражи денег россиян, при котором мошенники используют мессенджеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить