В Мособлдуме рассказали о средствах для реализации народных проектов

Мособлдума за два года направила 1,2 млрд рублей на реализацию народных проектов.

Как отмечает «Подмосковье сегодня», практику инициативного бюджетирования в Московской область внедрили в 2020 году.

Конкурсный отбор в 2021 году прошли 215 проектов, на реализацию которых из бюджета направили 190 млн рублей.

Большинство проектов были инициированы депутатами Мособлдумы по результатам встреч с жителями.

Для того чтобы тот или иной проект победил, ему нужно набрать максимальное количество голосов и пройти муниципальный и региональный этапы, в случае успеха на его реализацию выделят субсидию.

Ранее сообщалось, что в Московской области ввели около 25 новых мер социальной поддержки за пять лет.