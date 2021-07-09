В Подмосковье ввели 25 новых мер соцподдержки за пять лет

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В Московской области ввели около 25 новых мер социальной поддержки за пять лет.
В Подмосковье ввели 25 новых мер соцподдержки за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

За счёт областного и федерального бюджетов соцподдержку получают более 2,5 млн человек.

Среди нововведений — компенсации за капремонт для одиноких пенсионеров либо семейных пар. Жители региона предпенсионного возраста получили доступ к бесплатным услугам по поддержанию активного образа жизни.

Также доступен бесплатный транспорт в медорганизации для сельских жителей старше 65 лет.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.

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