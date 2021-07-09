В Подмосковье ввели 25 новых мер соцподдержки за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
За счёт областного и федерального бюджетов соцподдержку получают более 2,5 млн человек.
Среди нововведений — компенсации за капремонт для одиноких пенсионеров либо семейных пар. Жители региона предпенсионного возраста получили доступ к бесплатным услугам по поддержанию активного образа жизни.
Также доступен бесплатный транспорт в медорганизации для сельских жителей старше 65 лет.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.