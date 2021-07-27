В новое производство макаронных изделий в Москве инвестируют 1,5 млрд рублей

В новое производство макаронных изделий в Москве планируют инвестировать 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра Владимир Ефимов, решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

«Новая фабрика по производству макаронных изделий общей площадью около 8,5 тыс. кв. м появится в Хорошёвском районе Москвы. Проект планируется реализовать до конца 2025 года, АО «Мелькомбинат №3» собирается инвестировать в него 1,5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, на производстве создадут около 75 рабочих мест.

С начала года правительством столицы принято уже десять решений о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объём инвестиций в развитие новых производств составит более 7 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области достигло 300 тыс. тонн за январь — май 2021 года.