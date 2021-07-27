Эксперт рассказал о перспективах использования электросамокатов

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал о перспективах использования электросамокатов.

«Это тренд, глобальный мировой тренд. Например, парковка стоит 380 рублей в час, за 3 км до этого места я знаю, где поставить машину бесплатно. Я иду на работу, за это время за парковку я бы заплатил 3000 рублей. Самокат в таком случае окупается за три дня», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, так делают несколько десятков тысяч человек в Москве, а возможно, уже и больше.

Как отметил эксперт, в небольших городах до магазина можно доехать или на автомобиле, или на электросамокате.

«Низкая стоимость и практически бесплатная эксплуатация будут способствовать их дальнейшему распространению», — считает Шкуматов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело.