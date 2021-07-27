Киберэксперты назвали основные типы онлайн-мошенничества во время пандемии

Международная компания по кибербезопасности Group-IB проанализировала основные типы онлайн-мошенничества, которые пришлись на время пандемии коронавируса.

Об этом пишет «Российская газета».

На первом месте оказалась продажа поддельных сертификатов о вакцинации, на втором — фейковые результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела, на третьем — недавно отменённые QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

Отмечается, что цена поддельного сертификата с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3000 до 30 000 рублей и изготавливается около трёх недель. Справки о ПЦР-тестах стоят от 1000 до 4900 рублей, и делают их в среднем за один день.

Также в интернете можно было встретить предложения по внесению информации о вакцинации на госпортал без приобретения самого сертификата.

Ранее стало известно, что в 2021 году правоохранители изъяли в Москве более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено свыше 60 уголовных дел.