Киберэксперты назвали основные типы онлайн-мошенничества во время пандемии

Короткая ссылка
Международная компания по кибербезопасности Group-IB проанализировала основные типы онлайн-мошенничества, которые пришлись на время пандемии коронавируса.
Киберэксперты назвали основные типы онлайн-мошенничества во время пандемии
  • © filadendron
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

На первом месте оказалась продажа поддельных сертификатов о вакцинации, на втором — фейковые результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела, на третьем — недавно отменённые QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

Отмечается, что цена поддельного сертификата с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3000 до 30 000 рублей и изготавливается около трёх недель. Справки о ПЦР-тестах стоят от 1000 до 4900 рублей, и делают их в среднем за один день.

Также в интернете можно было встретить предложения по внесению информации о вакцинации на госпортал без приобретения самого сертификата.

Ранее стало известно, что в 2021 году правоохранители изъяли в Москве более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено свыше 60 уголовных дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить