Эксперт предложил разделить электросамокаты на категории

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил разделить электросамокаты на категории.

«Самокаты с двигателем должны быть разделены на несколько категорий. Первая категория — прогулочные электросамокаты, то есть электросамокаты, которые не могут развивать скорость выше определённой, имеют массу не более определённой и мощность двигателя не более определённой», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, эти параметры дискуссионные и их можно обсуждать, но раздел идёт по таким характеристикам.

Как отметил Шкуматов, если электросамокат не отвечает пограничным критериям, то эксперты рабочей группы предлагают отнести его к категории прогулочного и вообще никак не регулировать.

Эксперт добавил, что большинство ДТП происходят с участием именно мощных электросамокатов, способных развивать скорость до 100 км/ч.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело.