В Петербурге заявили, что бюджет города за первые полгода исполнен с профицитом в 5%

За I полугодие текущего года бюджет Санкт-Петербурга исполнен на 55% вместо планируемых 50%, что говорит о 5% профицита.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что городские доходы растут опережающими темпами.

В сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года доходы бюджета увеличились на 23%.

По сравнению с 2019 годом город заработал на 17,4% больше.

Расходы Петербурга выполнены на 45% и составили 339 млрд рублей.

В апреле сообщалось, что Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.