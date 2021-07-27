В Петербурге заявили, что бюджет города за первые полгода исполнен с профицитом в 5%
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что городские доходы растут опережающими темпами.
В сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года доходы бюджета увеличились на 23%.
По сравнению с 2019 годом город заработал на 17,4% больше.
Расходы Петербурга выполнены на 45% и составили 339 млрд рублей.
В апреле сообщалось, что Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.